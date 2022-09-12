Названа сумма, которую Германия выплатит жертвам блокады в случае признания факта геноцида

Петербургский суд принял исковое заявление от городского прокурора с просьбой признать блокаду Ленинграда военным преступлением и геноцидом. Выяснилось, на что могут рассчитывать жители и дети блокадного Ленинграда, а также их родственники в случае положительного исхода дела.

Как пишет «Мойка78», история человечества знает множество подобных случаев, а на примере геноцида евреев можно приблизительно рассчитать сумму компенсации пострадавшим во время блокады гражданам и их родным. Жертвам Холокоста назначались различные индивидуальные денежные выплаты, которые исходили сначала от ФРГ, а затем и от объединенной Германии.

Затем, 18 сентября 1953 года, Германия приняла Федеральный закон о компенсации, но его действие не распространялось на значительное число жертв Холокоста, которые имеют гражданство коммунистических стран в случае, если они не эмигрировали на Запад до 1965 года. Граждане ГДР могли рассчитывать на получение 480 марок каждый месяц, но только после достижения 60-летнего возраста у мужчин и 55-летнего у женщин.

По состоянию на 2002 год 1 марка равнялась примерно 0,5 евро. Евро в то время торговался в среднем по 29 рублей, таким образом, 480 марок на то время равнялись 6 960 рублей. С учетом 20-летней инфляции эта сумма в 2022 году равнялась бы 33 320,3 рубля. По нынешнему курсу ЦБ (61,23 рубля за 1 евро), выплата составила бы 14 695,2 рубля, а с учетом инфляции — 70 351,8 рубля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сейчас, согласно данным Комитета по социальной политике, на территории Северной столицы проживают 1 600 человек, награждённых медалью «За оборону Ленинграда», и около 53 тысяч жителей блокадного города.