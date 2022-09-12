Эксперт объяснил, почему август и сентябрь в Петербурге побили температурные рекорды

Сентябрь и август этого года в Петербурге побили рекорды, считает специалист, а октябрь должен быть будет сухим и теплым, считает специалист.

Доцент кафедры метеорологических прогнозов Валерий Цепелев в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал, что петербуржцы в 2022 году пережили самый жаркий август за всю историю метеонаблюдений и самую холодную первую декаду сентября за последние 135 лет.

Цепелев отметил, что так произошло из-за того, что природа должна быть всегда в равновесии. В Арктике все это время скапливался холодный воздух, который был заперт теплым антициклоном, обеспечивший самый жаркий август.

Конец сентября, по мнению эксперта, должен быть теплым, однако дожди все-таки придут к концу этой недели. А в октябре на территории Петербурга будет сухо и тепло. Какой будет зима в Петербурге — пока непонятно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что начало текущей недели в Санкт-Петербурге будет солнечным, но под конец город накроют дожди и ветра.