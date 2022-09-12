Колесов предупредил о переменчивом характере погоды в Петербурге на текущей неделе

Колесов предупредил о переменчивом характере погоды в Петербурге на текущей неделе
Колесов предупредил о переменчивом характере погоды в Петербурге на текущей неделе. Фото: Unsplash

По прогнозу синоптика, начало недели в Петербурге будет солнечным, но под конец город накроют дожди и ветра. Поменяются местами также дневные и ночные температуры.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что сегодня днем будет тепло и солнечно, но в ночные часы по области продолжатся заморозки.

Как отметил специалист, характер погоды на этой неделе в Северной столице полностью поменяется, — вместо солнечной тихой погоды станет ветрено и дождливо. Интересно, что вместе с этим температура воздуха, наконец, приблизится к норме, а в отдельные дни сможет даже немного ее превысить.

С середины недели место антициклона займет обширный циклон, который придет с Атлантики, и в дальнейшем будет определять погоду по всему Северо-Западу. В связи с этим сначала температура воздуха днем на территории города будет держаться на уровне +16 и +18 градусов, а с середины недели столбики термометра опустятся до +12 и +15 градусов, но ночи при этом станут теплыми до +8 и +10 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 12 сентября в Петербург не придут дожди, а температура воздуха прогреется вплоть до 18 градусов. Петербуржцев порадует умеренное тепло.

Александр Колесов новости СПб погода прогноз


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Северной столице начался новый театральный сезон
Компания «Яндекс» и VK закрыли сделку по обмену активами
Эксперт объяснил, почему август и сентябрь в Петербурге побили ...
После избиения в Сертолово у мужчины разорвался мочевой пузырь
На петербургских улицах количество камер увеличится до 120 тысяч
Владимир Путин: около 234 тысяч российских работников находятся в простое
На перекрестке в Московском районе грузовик насмерть задавил велосипедиста
Культурный форум Санкт-Петербурга состоится с 10 по 12 ноября