Рабочая неделя в Петербурге начнется с тепла и отсутствия дождей

Рабочая неделя в Петербурге начнется с тепла и отсутствия дождей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Рабочая неделя в Петербурге начнется с тепла и отсутствия дождей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня, 12 сентября, в Петербург не придут дожди, а температура воздуха прогреется вплоть до 18 градусов. Петербуржцев порадует умеренное тепло.

В понедельник погоду продолжит формировать гребень антициклона, пишет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. При переменной облачности в регионе вновь обойдется без дождей, что позволит солнечным лучам в меру прогреть воздушные массы.

В течение дня температура воздуха составит от +16 до +18 градусов, по области эти показатели достигнут +14 и +19 градусов. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Леус заметил, что во вторник погода изменится несильно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 10 сентября в Санкт-Петербурге зафиксировали самую высокую температуру этой осени. К середине дня столбик термометра достиг +14,7 градуса. А к 13 часам в городе потеплело до +15 градусов.