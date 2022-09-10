Суббота стала самым теплым днем осени в Петербурге

Суббота стала самым теплым днем осени в Петербурге
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В субботу, 10 сентября, в Петербурге зафиксировали самую высокую температуру этой осени.

О температурном рекорде по теплу этого сентября сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

«С одной стороны, появились сообщения о подачи тепла в некоторые районы Северной столицы, а с другой стороны, сегодняшний день в городе на Неве стал самым теплым с начал календарной осени», — рассказал Леус в своем Телеграм-канале.

На городской метеостанции зафиксировали, что температура воздуха к середине дня достигла +14,7 градуса. А к 13 часам в городе потеплело до +15 градусов.

До этого самым теплым днем сентября считалась минувшая пятница, когда воздух прогрелся ровно до +14 градусов.

Скорее всего, воздух сегодня прогреется еще сильнее. Точное значение максимума станет известно после девяти часов вечера.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что солнце и +17 градусов ожидаются в Петербурге в субботу.

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