Суббота стала самым теплым днем осени в Петербурге

В субботу, 10 сентября, в Петербурге зафиксировали самую высокую температуру этой осени.
О температурном рекорде по теплу этого сентября сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.
«С одной стороны, появились сообщения о подачи тепла в некоторые районы Северной столицы, а с другой стороны, сегодняшний день в городе на Неве стал самым теплым с начал календарной осени», — рассказал Леус в своем Телеграм-канале.
На городской метеостанции зафиксировали, что температура воздуха к середине дня достигла +14,7 градуса. А к 13 часам в городе потеплело до +15 градусов.
До этого самым теплым днем сентября считалась минувшая пятница, когда воздух прогрелся ровно до +14 градусов.
Скорее всего, воздух сегодня прогреется еще сильнее. Точное значение максимума станет известно после девяти часов вечера.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что солнце и +17 градусов ожидаются в Петербурге в субботу.