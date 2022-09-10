Солнце и +17 градусов ожидаются в Петербурге в субботу

Петербуржцев ждут теплые выходные. В субботу воздух прогреется до +17 градусов.

Сегодня погодные условия будет диктовать северная периферия антициклона, надвигающегося на центр Европейской России. Ожидается переменная облачность, а воздушные массы прогреются лучше, чем накануне, сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха достигнет +15…+17 градусов, а в Ленобласти возможно потепление до +18 градусов. Ветер будет слабым 1-6 м/с и подует с юга. Атмосферное давление немного снизится и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье обойдется без дождей, а на улице будет еще на один градус теплее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы из-за холодов начали скупать обогреватели. Сейчас количество поисковых запросов «купить обогреватель» по сравнению с последней неделей августа выросло до 12,8 тысячи.