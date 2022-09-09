Петербуржцы из-за холодов начали скупать обогреватели

В Северную столицу пришли холода, а за ними и повышенной спрос на обогреватели.

Как сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на количество запросов в «Яндексе» спрос на обогреватели у горожан вырос почти в пять раз за неделю.

Сейчас количество поисковых запросов «купить обогреватель» по сравнению с последней неделей августа выросло до 12,8 тысяч. Глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов уже подписал распоряжение о начале отопительного сезона в Петербурге. Известно, что в текущем году отопительный сезон в городе стартовал на 8 дней раньше.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 сентября с 15:00 в Северной столице начали периодическое протапливание домов. Переход на регулярное отопление производится при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти суток.