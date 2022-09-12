Компания «Яндекс» и VK закрыли сделку по обмену активами

Корпорация VK завладела сервисами «Дзен» и «Яндекс Новости». Сегодня, 12 сентября, состоялось закрытие сделки.

Соответствующее заявление появилось на сайте «Яндекса». В компании уточнили, что все связанные со сделкой изменения в сервисах «Яндекса» будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня.

Также пользователей информировали, что сервис Delivery Club стал частью бизнеса «Яндекса» и перейдет на единую технологическую платформу с «Яндекс Едой». Однако компания продолжит развивать бренд Delivery Club, а его приложение и сайт будут работать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что IT-компания VK получит 100% сервиса доставки еды Delivery Club, после чего выйдет из состава участников совместного со «Сбером» «О2О Холдинга». Следующим шагом уже тогда планировалась передача актива «Яндексу» в рамках приобретения платформ «Дзен» и «Новости».