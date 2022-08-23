«Яндекс» получит приобретенный VK Delivery Club

Российская IT-компания VK получит 100% сервиса доставки еды Delivery Club, после чего выйдет из состава участников совместного со «Сбером» «О2О Холдинга».

Свое решение осветила сама пресс-служба VK. Отмечается, что следующим шагом станет передача актива «Яндексу» в рамках приобретения платформ «Дзен» и «Новости». Об этом пишут РИА Новости.

Сделку планируют закрыть до конца текущего, 2022, года — тогда, когда будет получен ряд регуляторных одобрений. Известно, что после передачи VK станет обладателем права на технологии и товарные знаки сервисов.

В Сбербанке отметили, что рассматривают разные варианты дальнейшего развития совместных проектов. Компания заявила о договоренности с «Яндексом» еще в апреле.

Как пишет ТАСС, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что руководство VK сможет очистить новостные агрегаторы «Яндекса» от сомнительного контента, а также настроить правильную модерацию после закрытия сделки по передаче. Подчеркивается, что на трафике СМИ это не отразится.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Яндекс» займется продажей новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы.