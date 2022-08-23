«Яндекс» отказывается от новостного агрегатора и развивает ya.ru как главную страницу

"Яндекс" отказывается от новостного агрегатора и развивает ya.ru как главную страницу. Фото: Логотип Яндекса

"Яндекс" отказывается от новостного агрегатора и развивает ya.ru как главную страницу. Фото: Логотип Яндекса

«Яндекс» займется продажей своего новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы,

Информацию о решении «Яндекса» сообщила IT-компания. Таким образом, после закрытия сделки по продаже медийных активов (Дзена и Новостей) ya.ru станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании. Об этом пишут РИА Новости. Также в компании добавили, что будет доступно новое приложение Яндекс с Алисой для Android.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе VK. Там рассказали, что планируется до конца года закрыть сделку по покупке сервисов Новости и Дзен. Таким образом, к компании перейдут права на технологии и товарные знаки. VK планирует выйти из совместного со «Сбером» холдинга О2О, получив 100% сервиса по доставке еды Delivery Club. Актив будет передан «Яндексу».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Яндекс. Карты» уберет границы государств на обзорной карте мира. Теперь карта станет физико-географической.