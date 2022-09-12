В Северной столице начался новый театральный сезон

В Петербурге стартовал театральный сезон. Некоторые премьеры этого месяца пройдут на обновленной сцене.

В сентябре актёры городских театров предстанут перед зрителями с новыми постановками, к выступлениям артистов в 19 петербургских театрах провели ремонтные работы. Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

В театре имени Ленсовета очень скоро жителей и гостей Петербурга ждет чеховский «Вишнёвый сад» с Анной Ковальчук в главной роли, а также премьеры постановок «Обыкновенная история», «Палата №6» и «Женитьба Бальзаминова». Для маленьких театралов на камерной сцене поставят сказки Самуила Маршака. В декабре там же планируется поэтический вечер.

В этом году в Молодёжном театре на Фонтанке не покажут «Жестокие игры» и «Касатку», так как исполнители ролей повзрослели. По мнению художественного руководителя Молодёжного театра на Фонтанке, народного артиста РФ Семёна Спивака, была допущена ошибка в разделении театра на классический и авангардный.

В «Зазеркалье» сезон начнется оперой «Пиковая дама» с интересными декорациями, в которых отражается Петербург. Эта постановка является продолжением истории и репертуара театра, в котором уже есть «Иоланта» и «Евгений Онегин».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в июле на территории Петербурга открылся исторический кинотеатр «Уран», который два года был на реконструкции.