Исторический кинотеатр «Уран» открылся в Петербурге масштабной реконструкции

На севере Петербурга открылся исторический кинотеатр «Уран», который два года был на реконструкции.

В пресс-службе Смольного сообщили, что кинотеатр на Ярославском проспекте неподалеку от станции метро «Удельная» открылся с торжественной церемонией.

Работы по реконструкции «Урана» начались в 2020 году. Нужно было укрепить стены, отремонтировать кровлю и фасад, установить новые перекрытия. В трех залах кинотеатра появилось современное кинооборудование и теперь они могут принять до 140 зрителей. Один из залов выделили для юных зрителей.

Двухэтажное здание кинотеатра было построено в 1913 году, когда там были загородные дома и дачи. В «Уран» приезжали со всего Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Апраксин двор в Петербурге GloraX и КЦ «ПИТЕР» реконструируют за 50 млрд.