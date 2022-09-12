В Мурино на лавочке нашли истекающего кровью петербуржца

В Мурино на лавочке нашли истекающего кровью петербуржца. Фото: Pxhere

В Мурино на лавочке нашли истекающего кровью петербуржца. Фото: Pxhere

Утром 11 сентября жители Мурино обнаружили на лавочке мужчину, который истекал кровью. На место происшествия сразу же вызвали полицию.

Сообщение от очевидцев поступило правоохранителям Всеволожского района около 11:15. Как стало известно Gazeta.SPB, пострадавшего нашли у дома 70 корпус 3 по улице Шоссе в Лаврики.

Гражданина 36 лет, зарегистрированного на Каменноостровском проспекте в Петербурге, с гематомами тела и ножевым ранением правого бедра бригадой скорой помощи забрали в Токсовскую больницу. По словам мужчины, днем 10 сентября его избил неизвестный по адресу, где он был найден.

Врачи диагностировали у мужчины тупую травму живота, колотую инфицированную рану правого бедра и закрытый компрессионный перелом позвонка. Гражданин в тяжелом состоянии был госпитализирован.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства получения травм и точное место происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полиция Всеволожского района разбирается с тяжелым избиением жителя Сертолово, которого нашли прохожие.