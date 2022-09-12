После избиения в Сертолово у мужчины разорвался мочевой пузырь

После избиения в Сертолово у мужчины разорвался мочевой пузырь. Фото: Baltphoto

После избиения в Сертолово у мужчины разорвался мочевой пузырь. Фото: Baltphoto

Во Всеволожском районе правоохранители разбираются с тяжелым избиением жителя Сертолово, которого нашли прохожие.

Как стало известно Gazeta.SPB, в ночь с 10 на 11 сентября, около 03:34, в полицию поступило сообщение об обнаружении сильно избитого мужчины в лесу города Сертолово, рядом с домом 8 по улице Молодцова.

Потерпевшего отправили в Токсовскую больницу до приезда правоохранительных органов. Под утро врачи сообщили, что у 36-летнего потерпевшего, проживающего на улице Юбилейная в Сертолово, закрытая травма живота, внутрибрюшной разрыв мочевого пузыря и разлитый мочевой перитонит.

Гражданин был госпитализирован в очень тяжелом состоянии, но успел пояснить, что в ночное время 11 сентября был избит неизвестными в лесу.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 11 сентября из квартиры дома 35, корпус 3 по проспекту Большевиков 57-летний гражданин заявил в полицию о ножевом ранении у своего знакомого. Оказалось, что мужчину ударили в почку и чуть не отрезали ухо.