В Выборгском районе подростки чуть не сожгли трехэтажный дом

В Выборгском районе подростки чуть не сожгли трехэтажный дом. Фото: Pxhere

В Выборгском районе подростки чуть не сожгли трехэтажный дом. Фото: Pxhere

В Выборгском районе дети устроили пожар в заброшенном недостроенном доме. Спасатели вовремя его потушили, и огонь не перекинулся на другие строения.

Как стало известно Gazeta.SPB, сообщение о пожаре поступило специалистам около 19:30 вечера 10 сентября. Звонившая женщина сообщила, что горит дом напротив улицы Кооперативная в поселке Выборгский.

В результате выезда удалось выяснить, что причиной пожара стала небрежность группы шестиклассников 12-13 лет.

Предполагается, что один из трех мальчиков, находясь на третьем этаже заброшенного недостроенного дома по улице Лесопильной города Выборг, поджег кусок поролона. После этого подростки стали его тушить, но не убедились, что пламя погасло, и покинули место происшествия.

В результате на неогороженном участке частично выгорела мансарда заброшенного кирпичного дома, где отсутствуют двери, крыша и внутренняя отделка. Владелец здания на настоящий момент устанавливается.

По факту произошедшего проводится проверка. Все детали устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе произошел пожар в строительном вагончике, откуда позже достали сильно обгоревший труп мужчины.