«Левашовский» заказник появится на севере Санкт-Петербурга

Петербургское правительство представило план нового природного заказника «Левашовский», который будет расположен на севере города.

Соответствующий проект постановления появился 12 сентября на портале антикоррупционной экспертизы. Отмечается, что на территории заказника «Левашовский» нельзя будет строить, мусорить и выгуливать собак.

Новый природный объект расположится частично в Выборгском и частично в Курортном районах. Общая площадь местности составит 27 млн квадратных метров, а сам заказник будет поделен на пять участков: «Западный», «Центральный», «Северо-восточный», «Восточный» и «Юго-восточный».

Главной целью создания заказника является сохранение и восстановление крупного массива хвойных, смешанных и лиственных лесов, а также различных типов болот и редких водно-ледниковых форм рельефа. Также петербургские власти хотят создать условия для экологического образования и просвещения.