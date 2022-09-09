В парке «Монрепо» посетителей попросили не складывать пирамидки из камней

Сотрудники выборгского парка «Монрепо» обратились к посетителям с просьбой не строить на территории заповедника своеобразные туры из камней.

Тур (или гурий) представляет собой сооружение из камней, часто конической формы. Вот такие самодельные строения в большом количестве появились на берегу воды в парке-заповеднике «Монрепо», что очень не устраивает сотрудников, поэтому они решили посвятить этому отдельный пост на своей странице «ВКонтакте» и призвали гостей парка впредь так не делать.

«Монрепо – не просто парк, это еще и музей, историческое и культурное достояние. Так давайте относится к нему бережно и с любовью», — обратились к посетителям работники парка.

По словам специалистов, построенные из камней пирамиды разрушают берегоукрепление и нарушают визуальное восприятие музея-заповедника. До недавнего времени пирамиды из камней появлялись на земляной дамбе, а теперь и на острове Палатки. Подчеркивается, что в осенне-летний сезон у сотрудников заповедника много другой работы, поэтому каждый раз разбирать пирамидки им совсем не хочется.

Однако в комментариях многие пользователи не согласились с возмущениями представителей «Монрепо», по их мнению, балансирующие камни не раздражают, а наоборот привлекают глаз. Один из комментаторов предложил создать специальное место, где люди могли бы строить свои туры. Похожая традиция есть и в Карелии.

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