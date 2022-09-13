Петербуржец потерял 1,5 млн рублей после неудачной сделки по покупке бензогенератора

В Московском районе пенсионер хотел купить у незнакомца бензогенератор, но в результате был ограблен на 1,5 млн.

Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина 73-летний мужчина обратился в полицию Московского района около 16:20 дня 12 сентября. По словам заявителя, в 11:00 он прогуливался неподалеку от своего дома на Московском проспекте, 165. Вдруг к нему подошел неизвестный и предложил приобрести у него бензогенератор. Пожилой мужчина согласился.

После этого злоумышленник предложил занести покупку в квартиру, где оба гражданина перешли в комнату. Пенсионер извлек из прикроватной тумбочки денежные средства для оплаты товара, в это время преступник внимательно следил за всем происходящим. Когда заявитель передавал деньги продавцу, тот, применив физическую силу, забрал 1 500 000 рублей из тумбочки и скрылся с места происшествия.

Выяснилось, что входная дверь в квартиру оборудована камерой видеонаблюдения, запись с которой просмотрена правоохранителями.

Также известны приметы преступника. Мужчина худощавого телосложения на вид 30-35 лет, ростом 170‑175 см, с темными волосами средней длины, в момент произошедшего был одет в куртку темно-серого цвета, штаны светло-синего цвета, ботинки темного цвета.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пенсионер с проспекта Стачек обратился с заявлением к правоохранителям и рассказал свою печальную историю, в конце которой он отдал мошенникам свыше 9 млн.