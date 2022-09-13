Петербуржец потерял 1,5 млн рублей после неудачной сделки по покупке бензогенератора

Петербуржец потерял 1,5 млн рублей после неудачной сделки по покупке бензогенератора
Петербуржец потерял 1,5 млн рублей после неудачной сделки по покупке бензогенератора. Фото: "Яндекс.Карты"

В Московском районе пенсионер хотел купить у незнакомца бензогенератор, но в результате был ограблен на 1,5 млн.

Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина 73-летний мужчина обратился в полицию Московского района около 16:20 дня 12 сентября. По словам заявителя, в 11:00 он прогуливался неподалеку от своего дома на Московском проспекте, 165. Вдруг к нему подошел неизвестный и предложил приобрести у него бензогенератор. Пожилой мужчина согласился.

После этого злоумышленник предложил занести покупку в квартиру, где оба гражданина перешли в комнату. Пенсионер извлек из прикроватной тумбочки денежные средства для оплаты товара, в это время преступник внимательно следил за всем происходящим. Когда заявитель передавал деньги продавцу, тот, применив физическую силу, забрал 1 500 000 рублей из тумбочки и скрылся с места происшествия.

Выяснилось, что входная дверь в квартиру оборудована камерой видеонаблюдения, запись с которой просмотрена правоохранителями.

Также известны приметы преступника. Мужчина худощавого телосложения на вид 30-35 лет, ростом 170‑175 см, с темными волосами средней длины, в момент произошедшего был одет в куртку темно-серого цвета, штаны светло-синего цвета, ботинки темного цвета.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пенсионер с проспекта Стачек обратился с заявлением к правоохранителям и рассказал свою печальную историю, в конце которой он отдал мошенникам свыше 9 млн.

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