Новые поезда «Балтиец» пройдут испытания на «красной ветке» метро

Новые поезда &#171;Балтиец&#187; пройдут испытания на &#171;красной ветке&#187; метро
Новые поезда "Балтиец" пройдут испытания на "красной ветке" метро. Фото: Gazeta.SPB

Испытания первого восьмивагонного поезда «Балтиец» стартуют на «красной ветке» петербургского метрополитена. Модель разработала компания «Трансмашхолдинг» специально для Северной столицы.

Как сообщают в пресс-службе Смольного, за поставку поездов будет отвечать Октябрьский электровагоноремонтный завод, расположенный в Петербурге. До конца года планируется завести 8 составов.

Модель разработала компания «Трансмашхолдинг» специально для Северной столицы.. Фото: Gazeta.SPB

Договор заключен на поставку 950 вагонов метро «Балтиец» и предполагает закупки подвижного состава по лизинговой схеме. Финансирование происходит за счет средств Фонда национального благосостояния и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Общая стоимость сделки составила 242,6 млрд рублей, включая проценты по лизинговым платежам. Планируется, что все вагоны поставят с 2022 по 2031 год.

В новом составе экономить электричество позволит новый асинхронный тяговый привод отечественного производства. Доля российских комплектующих в «Балтийце» составляет 95%.

Договор заключен на поставку 950 вагонов метро «Балтиец». Фото: Gazeta.SPB

Также улучшены условия труда машиниста. В кабине теперь установлен пульт управления с сенсорным экраном.

Посадка-высадка в «Балтийце» будет происходить быстрее, так как на 17% увеличена ширина дверного проема и установлены прислонно-раздвижные двери. Местоположение поезда будет отображаться на жидкокристаллических дисплеях в салонах, а системы экстренной связи с машинистами дополнены видеокамерами. Кроме того, во всех вагонах есть система обеззараживания воздуха.

Посадка-высадка в «Балтийце» будет происходить быстрее. Фото: Gazeta.SPB

В новых составах сиденья выполнены из прочного винила эксклюзивной расцветки – со стилизованным изображением разводных мостов.

Поезда «Балтиец» будут курсировать на 1-й «красной» линии метрополитена Петербурга. До начала ноября первый состав будет проходить обкатку без пассажиров, а после поступит в эксплуатацию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 9 сентября стало известно о внешнем виде новых вагонов «Балтиец», которые завезли специально для метрополитена Петербурга. Они прибыли в депо «Автово».

ГУП "Петербургский метрополитен" испытания новости СПб Состав "Балтиец"


 

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