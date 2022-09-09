В Петербург прибыл новый состав «Балтиец» для метрополитена

В Петербург прибыл новый состав "Балтиец" для метрополитена. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербург прибыл новый состав "Балтиец" для метрополитена. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Санкт-Петербург завезли первый состав модели «Балтиец» для метрополитена. Он прибыл в депо «Автово».

Снимками нового поезда поделились в социальных сетях, например, в Telegram-канале «Новости транспорта 18+». Отмечается, что новую модель изготовили специалисты «Трансмашхолдинга».

Прибывшие составы имеют увеличенные до 140 см дверные проёмы. Вагоны оснащены системами обеззараживания воздуха и мониторами, на которых пассажиры смогут видеть маршрут следования транспорта. В случае, если будет отсутствовать напряжение тяговой сети, состав сможет самостоятельно пройти от 200 метров.

Предполагается, что первые 64 вагона город получит в этом году. Всего в лизинг будут получены 950 вагонов. Пока «Балтиец» готовится к испытаниям на следующей неделе. Обкатка новых вагонов займет несколько месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2023 году из городского бюджета Петербурга на строительство метро потратят порядка 50 миллиардов рублей.