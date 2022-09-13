В Ленобласти «Газпром теплоэнерго» подвел итоги кампании по подготовке к новому отопительному сезону

В Ленобласти «Газпром теплоэнерго» подвел итоги кампании по подготовке к новому отопительному сезону. Фото: Петербургтеплоэнерго

В Ленобласти «Газпром теплоэнерго» подвел итоги кампании по подготовке к новому отопительному сезону. Фото: Петербургтеплоэнерго

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области по итогам кампании подготовки к новому отопительному сезону завершил гидравлические испытания тепловых сетей и обнаружил 58 дефектов, которые оперативно устранил.

Всего специалисты заменили 4,16 км трубопроводов. Также были выполнены мероприятия по диагностике зданий котельных, газорегуляторных пунктов, трубопроводов тепловых сетей и проведено техническое обследование трубопроводов в Тихвинском, Лужском и Подпорожском муниципальных районах.

На объектах во Всеволожском, Приозерском, Подпорожском, Лужском, Бокситогорском и Тихвинском муниципальных районах было обследовано и оценено техническое состояние дымовых труб и газоходов. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению изоляции и сокращению потерь на тепловых сетях. Филиалом полностью сформирован запас топлива, в том числе и резервного.

Из проблем компания выделила то, что в 2022 году к отопительному сезону в Ленобласти должно быть подготовлено 1 887 зданий, но по состоянию на 5 сентября принято только 461 здание, что составляет 24 % от общего количества потребителей.

По 1 041 жилым и социально-значимым объектам Филиалом не выданы акты проверки готовности на прочность и плотность систем теплопотребления зданий из-за проблем, которые могут повлиять на эксплуатацию теплопотребляющих установок в отопительном периоде.

Также некоторые потребители подошли к отопительному сезону с серьезной просроченной задолженностью. В общей сложности задолженность потребителей за оказанные услуги по теплоснабжению Филиалом составляет 544,81 млн руб.

Самые большие долги накопило население региона — 337,263 млн руб, а также Тихвинские управляющие компании, среди которых АО «Жилье» и ООО «Возрождение Тихвин». Кроем того задолжали ГБУЗ «Токсовская межрайонная больница» во Всеволожском районе и ООО «Лужское предприятие «Бриз» — 3,734 млн руб.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в результате подготовки к отопительному сезону в Петербурге завершены гидравлические испытания тепловых сетей. Специалисты устранили 24 дефекта. Готовность многоквартирных домов и социальных объектов — 98%.