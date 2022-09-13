Стало известно, сколько сейчас получают петербургские программисты

С начала года по всей России на 9% увеличилось число вакансий для программистов и разработчиков в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

В День программиста пресс-служба «HeadHunter Северо-Запад» привела статистку того, как изменилось количество представителей этой профессии по регионам, а также рассказала об их заработной плате.

Выяснилось, что больше всего вакансий для программистов предлагают в Москве — 43% от всех предложений. Помимо столицы в тройку лидеров вошли Петербург с показателем в 15,1% и Республика Татарстан с 3,4%.

А вот предлагаемая зарплата программистов снизилась на 5%, но даже так заработок специалистов в этой сфере превышает среднюю по стране в 2,5 раза. Таким образом, в сравнение ставятся 123,1 тысячи рублей против 53,9 тысяч рублей.

Самая большая зарплата для программистов в Москве, — 161,3 тысячи. Петербург, в свою очередь, готов предложить 137,1 тысяч, а Новосибирская область — 116,5 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России сформируют кадровый резерв российских IT-специалистов для трудоустройства в органы власти и бюджетные организации, работающие над проектами цифровой трансформации.