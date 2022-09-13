В Волосовском районе молодой рабочий, убирая картофель, нашел боеприпас и подорвался

Несчастный случай произошел с одним из рабочих в деревне Торосово Волосовского района. Молодой человек во время уборки картофеля наткнулся на боеприпас, который взорвался. Пострадавшему оторвало кисть, после чего он скончался в больнице.

Как стало известно Gazeta.SPB, 12 сентября около 14:35 найти злосчастный боеприпас не посчастливилось 18-летнему гражданину республики Таджикистан. На территории совхозного поля молодой человек занимался сбором урожая и вдруг заметил, что комбайн извлек из земли нечто странное. Рабочий, видимо, захотел рассмотреть предмет поближе и взял его в руку. Произошел взрыв, — найденный объект оказался неустановленным боеприпасом.

Пострадавший получил множественные сочетанные травмы с отрывом кисти правой руки. Его доставили в межрайонную больницу Волосово в тяжелом состоянии. Там около 15:40 он скончался.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в мае текущего года специалисты ОМОН «Бастион» Росгвардии изучили боеприпас, найденный на берегу реки Глухарка.