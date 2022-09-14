В Петербурге поймали подозреваемого в ограблении пенсионера на 1,5 млн рублей

В Петербурге поймали подозреваемого в ограблении пенсионера на 1,5 млн рублей
Фото: google.maps

Полиция задержала предполагаемого грабителя, оставившего пожилого местного жителя без крупной суммы.

Ограбление произошло днем 12 сентября на Московском проспекте, 165. Неизвестный на улице подошел к 73-летнему пенсионеру и предложил купить у него бензогенератор. Под предлогом доставки товара он зашел вместе с пенсионером в его квартиру, где применил физическую силу и украл из тумбочки 1,5 миллиона рублей, а после скрылся.

Было возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемого поймали накануне вечером в Мурино. Им оказался 27-летний мужчина из Ставропольского храма с несколькими судимостями за плечам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грабители украли топор и мачете с заправки на Дунайском, а после скрылись с места происшествия на такси.

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