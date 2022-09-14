Грабители украли топор и мачете с заправки на Дунайском

Грабители украли топор и мачете с заправки на Дунайском
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Двое неизвестных ограбили АЗС в Московском районе и скрылись с места происшествия на такси.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 13 сентября оператор заправки «Татнефть» на Дунайском проспекте вызвал полицию. Он сообщил, что двое мужчин украли плед, топор и мачете, а после уехали на такси.

Полиция сразу ввела план «Перехват» на юге города и остановила машину на Московском проспекте. Водитель пояснил правоохранителям, что четверо его пассажиров попросили остановиться у заправки, а после он отвез их к дому на Дачном проспекте.

Стражи порядка установили приметы преступников — оба кавказской внешности, на вид 30-40 лет, среднего роста.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Приморском районе пьяный угонщик автомобиля сразу же попал в ДТП.

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