Грабители украли топор и мачете с заправки на Дунайском

Двое неизвестных ограбили АЗС в Московском районе и скрылись с места происшествия на такси.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 13 сентября оператор заправки «Татнефть» на Дунайском проспекте вызвал полицию. Он сообщил, что двое мужчин украли плед, топор и мачете, а после уехали на такси.

Полиция сразу ввела план «Перехват» на юге города и остановила машину на Московском проспекте. Водитель пояснил правоохранителям, что четверо его пассажиров попросили остановиться у заправки, а после он отвез их к дому на Дачном проспекте.

Стражи порядка установили приметы преступников — оба кавказской внешности, на вид 30-40 лет, среднего роста.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Приморском районе пьяный угонщик автомобиля сразу же попал в ДТП.