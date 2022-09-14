Дублер Приморского шоссе достроят в 2025 году

Смольный заключит контракт на строительство дублера Приморского шоссе у «Лахта центра». Подрядчику дали три года на завершение работ.

Контракт подпишут СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» и девелопер «Орион плюс». Стоимость строительства Южной улицы оценивается в 1,7 миллиарда рублей, сообщает «Деловой Петербург».

Южная улица, которая продублирует Приморское шоссе, расположится на участке от соединения Лахтинского проспекта и Приморского шоссе в небоскреба до пересечения Шуваловского проспекта с Мебельной улицей. Все работы должны завершить в 2025 году.

Это уже третий конкурс на строительство Южной улицы. Первый контракт на 868 миллионов рублей был заключен с тем же «Орион плюс» весной 2017 года. Однако из-за неоднократного переноса сроков строительства Смольный расторгнул договор в октябре 2021 года. Второй конкурс на заключение договора стоимостью 1,48 миллиарда рублей был объявлен весной 2022 года, но на него не подали ни одной заявки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный организовал закупку только 317 единиц техники к зиме из 1185.