Художники и дизайнеры устроили Pre-party в Петербурге перед арт-фестивалем в Катаре

В конце сентября делегация молодых российских художников представит современное искусство на ежегодном фестивале Qatar International Art Festival 2022.

Самая богатая страна мира примет на фестивале гостей из более чем 55 стран, в том числе из России. За пару недель до мероприятия российские художники и эксперты в области современного искусства, которые поедут на фестиваль, собрались на Pre-party.

Предвечеринка прошла в новом петербургском ресторане Faces Cafe на Крестовском острове. Мероприятие организовал официальный амбассадор фестиваля на территории РФ — агентство DRESS CODE Agent, при поддержке ювелирного бренда Feliksov Diamonds.

На Pre-party участники российской делегации показали часть произведений, которые возьмут в Катар, обменялись мнениями и выслушали наставления от опытных коллег.

В числе гостей были телеведущая Анастасия Петрук, российские дизайнеры Дженни Яснец и Оксана Попугаева, архитектор София Григорьева, галерист Ольга Бунгова и другие селебрити Северной столицы.

Организаторы мероприятия – агентство DRESS CODE Agent и ювелирный бренд FELIKSOV DIAMONDS / www.feliksov.ru / – благодарят за помощь и поддержку: ГОЛЬФ-КЛУБ «ПЕТЕРГОФ» (уникальное и единственное 18-луночное поле в черте Петербурга) и сеть загородных коттеджей «СОВА», предлагавшую более 100 коттеджей для посуточной аренды в скандинавском стиле в Ленинградской области.

Реклама, http://www.DressCodeAgent.com