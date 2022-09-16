Работы АО «Газпром теплоэнерго» на теплосетях в Ивангороде подходят к концу

Работы АО «Газпром теплоэнерго» на теплосетях в Ивангороде подходят к концу. Фото: Петербургтеплоэнерго

Работы АО «Газпром теплоэнерго» на теплосетях в Ивангороде подходят к концу. Фото: Петербургтеплоэнерго

В Ленобласти на территории Ивангорода завершаются работы АО «Газпром теплоэнерго». Специалисты осмотрели теплосети от котельной в Кингисеппском муниципальном районе Ивангорода на улице Комсомола, 14б.

Работы провели на трубопроводах диаметром 600 мм. Отмечается, что эти работы можно осуществлять только в межотопительный период. Так, в тепловой камере производилась установка запорной арматуры. На время ремонта ее вывели из эксплуатации и проложили там резервный трубопровод.

Также пришлось остановить котельную из-за работ по переключению на резервную схему теплоснабжения и обратно. График отключения включал два этапа до 14 дней каждый, однако в АО «Газпром теплоэнерго» все работы выполняют быстрее. Во второй половине этапа вместо 14 дней котельную остановят на пять. Работы будут вестись с 15 по 19 сентября. При этом часть потребителей подключат обратно уже 17 сентября.

В общей сложности котельная обеспечивает теплом и горячей водой 100 потребителей, включая 70 жилых домов и 5 объектов социальной сферы.

Работы, которые проведут специалисты, позволят обеспечить непрерывное функционирование котельной и повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области по итогам кампании подготовки к новому отопительному сезону завершил гидравлические испытания тепловых сетей и обнаружил 58 дефектов.