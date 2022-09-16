В Петербурге 18-летнюю жительницу Краснодарского края задержали за совращение семиклассницы

В Петербурге 18-летнюю жительницу Краснодарского края задержали за совращение семиклассницы
В Петербурге 18-летнюю жительницу Краснодарского края задержали за совращение семиклассницы. Фото: Unsplash

Правоохранительные органы Красносельского района задержали жительницу съемной квартиры, которая совершила половое сношение с маленькой девочкой.

Как стало известно Gazeta.SPB, 18-летняя гражданка приехала из Краснодарского края и поселилась в Петербурге, где познакомилась с 14-летней школьницей. Ребенок проживал в четырехкомнатной квартире вместе с еще 9 людьми, среди которых была и задержанная.

О своей связи с 18-летней «подругой» семиклассница рассказала директору, после чего последняя сообщила в полицию. По версии следствия, девушка совершила половое сношение с ребенком в период с 31 июля по 15 сентября 2022 года.

Жительницу Краснодарского края задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге суд отправил под арест мужчину, обвиняемого в изнасиловании 21-летней студентки из Белоруссии.

дети красносельский район новости СПб совращение несовершеннолетней


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, кто погиб в затонувшей машине, обнаруженной у Старой ...
До 2029 года из Шушар запустят трамвайную линию в Пулково
В Пушкине полуторагодовалая девочка вытащила таблетки из маминой сумки и ...
Юрист предположил, что работникам «Адмиралтейские верфи» ...
Петербуржцам объяснили, что делать, если в доме не греют батареи
Рядом с Валаамом нашли останки неизвестного корабля
Назван месяц открытия обновленного книжного магазина в Доме Зингера
Центробанк РФ ожидаемо снизил ключевую ставку до 7,5% годовых