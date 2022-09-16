В Московском районе за развращение шестилетней девочки задержали контрактника военной части

В Московском районе за развращение шестилетней девочки задержали контрактника военной части
В Московском районе за развращение шестилетней девочки задержали контрактника военной части. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге водитель рядовой военной части может стать фигурантом уголовного дела. Предполагается, что служащий по контракту мужчина мог совершить развратные действия в отношении маленькой девочки.

Как стало известно Gazeta.SPB, заявление в полицию написал отец ребенка. Мужчина работает в одной из крупных компаний, занимающейся разработкой инновационных технологий. По словам 41-летнего гражданина, 15 сентября около 7 утра между 7 и 8 парадной во дворе на улице Звездная неизвестный мужчина развратил его шестилетнюю дочь.

В тот же день около 08:45 удалось задержать подозреваемого 27-летнего петербуржца, служащего по контракту. Его доставили в отделение, а после перевели в СПСЗЛ.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Материал проверки специалисты передадут в военный следственный отдел. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе задержали жительницу съемной квартиры, которая совершила половое сношение со своей маленькой соседкой.

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