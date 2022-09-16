Рядом с Валаамом нашли останки неизвестного корабля

Рядом с Валаамом нашли останки неизвестного корабля. Фото: Pxhere

Рядом с Валаамом нашли останки неизвестного корабля. Фото: Pxhere

В акватории Ладожского озера недалеко от острова Валаам исследователи нашли останки затонувшего неизвестного корабля баржу 40-х годов.

Координатор научно-исследовательского проекта 1XPEDITION Сергей Куликов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» поделился, что обнаруженные деревянные части корабля относятся к дореволюционной постройке.

Специалист предположил, что судно предназначалось для внутренних нужд монастыря, так как на нем были найдены кирпичи с клеймом. Корабль перевозил строительный материал, но затонул в результате авианалета, потому что на судне эксперты нашил большие повреждения и следы пожара.

В районе Валаама на Ладоге удивительная сохранность кораблей. Специалист назвал это «музейной сохранностью».

Однако, Куликов предупредил, что находки лучше оставлять на дне, так как при подъеме и соприкосновении с воздухом корабли могут утратить свой внешний вид.

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