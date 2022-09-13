Петербургские палеонтологи нашли на домах и памятниках города древние окаменелости

Оказалось, что на фасадах петербургских домов и памятников спрятаны окаменелости древних организмов.

Популяризатор палеонтологии Антон Барашенков уже 4 года внимательно всматривается в стены и фасады домов города. Специалист выяснил, Северная столица — это палеонтологический музей под открытым небом. Об этом он рассказал телеканалу «Санкт-Петербург».

Так, на здании Театра юных зрителей можно увидеть древние раковины, обитавшие на дне моря. Они вели прикрепленный образ жизни и фильтровали водичку, пояснил Барашенков. На облицовке театра можно найти морскую лилию, которая являлась животным и родственником настоящих морских растений.

А на крыльце Эрмитажной набережной представлены три животных: трилобиты, моллюски и мшанка. Первые живые организмы можно обнаружить на мраморном постаменте Петра I у Михайловского замка. Разглядеть бактерии докембрийского периода не получится даже с микроскопом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы проявляют креатив и создают настоящие шедевры прямо во дворах своих домов. Получается, настоящий музей под открытым небом.