Названы креативные дворы Санкт-Петербурга, о которых мало кто знает

Названы креативные дворы Санкт-Петербурга, о которых мало кто знает. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Названы креативные дворы Санкт-Петербурга, о которых мало кто знает. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Жители Санкт-Петербурга проявляют креатив и создают настоящие шедевры прямо во дворах своих домов. Если не знать, куда идти, то эти места не так просто найти.

Посмотреть на созданную своими руками красоту точно стоит. Дворы усилиями петербуржцев превращаются в настоящие музеи. Несколько необычных мест назвал телеканал «Санкт-Петербург».

Необычный рояль располагается во дворе дома на Гороховой улице, 17. Жители сами спроектировали и сделали из него необычный музыкальный инструмент-фонтан, который работает с помощью циркулярного насоса. Тут же расположен еще один арт-объект — велосипед, который составили из обрезков металла. Рядом с ним разбили маленький садик.

На Невском проспекте, 11 можно увидеть изображения и скульптуры птиц. Они разместили прямо на стенах. Это место со множеством скворечников называется «Птичий дворик».

В Калининском районе есть небольшой сад «маленького принца» с мостиком. Его здесь обустроил местный житель.

А житель Купчино сделал красиво пространство около совей парадной и украсил его ажурным металлом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что списанные в ходе транспортной реформы петербургские маршрутки превращают в удобные мини-гостиницы.