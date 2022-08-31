В Петербурге списанные маршрутки превращают в мини-гостиницы на колесах

В Петербурге списанные маршрутки превращают в мини-гостиницы на колесах. Фото: Pxhere

В Петербурге списанные маршрутки превращают в мини-гостиницы на колесах. Фото: Pxhere

Маршрутки, ушедшие в ходе транспортной реформы, на самом деле не все пошли на утилизацию, — им придумали другое, более креативное, применение.

Так, бывший коммерческий транспорт превратили в мини-гостиницы на колесах, имеющие все удобства — от туалета и душа до кроватей. Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Основатель предприятия по производству автодомов Владимир Шибаев поделился, что подобный транспорт будет очень актуален, например в таких зонах, как форт «Константин», где нельзя ничего строить.

Перед мастерами стоит задача за неделю сделать полное переоборудование маршрутки. С корпуса снимают старую краску, на поверхность наносят пеструю пленку, защищающую от влаги и закрывающую ржавчину, а также убирают все «внутренности» транспорта, которые больше не понадобятся. Колеса при этом оставляют.

Отмечается, что отели на колесах делают только из старых автобусов. Срок службы модернизированных гостиниц составляет 5-7 лет. Система водоснабжения и водоотведения — общая. Все автобусы подключены к канализации. Их вместимость при большом желании составляет 4 человека.

Известно, что домики на колесах можно будет увидеть в курортных зонах Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Комитете по транспорту Петербурга обратились к автомобилистам с просьбой, проявлять особую ответственность на дорогах в связи с увеличенным пассажиропотоком после летнего отдыха.