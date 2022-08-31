В Комтрансе автомобилистов призвали к ответственности на дорогах в связи с увеличенным пассажиропотоком

В Комтрансе автомобилистов призвали к ответственности в связи с увеличением пассажиропотока. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В Комтрансе автомобилистов призвали к ответственности в связи с увеличением пассажиропотока. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В Санкт-Петербурге с завтрашнего дня стартует новый учебный год, многие горожане вернулись с отдыха, в связи с чем на дорогах заметно увеличился пассажиропоток. В Комитете по транспорту Петербурга обратились к автомобилистам с просьбой, проявлять особую ответственность на дорогах.

Всех участников дорожного движения ведомство попросило проявлять взаимоуважение и строго соблюдать ПДД. Отдельное обращение адресовано водителям, отвыкшим за лето от насыщенного трафика мегаполиса. Таким гражданам необходимо проявлять повышенное внимание к дорожной ситуации и быть предельно осторожными за рулем.

На дороге необходимо соблюдайте дистанцию и скоростной режим, особенно вблизи образовательных учреждений. Внезапное появление детей на дороге может спровоцировать аварийную ситуацию, предупредили в ведомстве.

Как отметил врио председателя Комитета по транспорту Валентин Енокаев, в рамках новой модели транспортного обслуживания был также усилен целый ряд самых популярных маршрутов. В скором времени на дорогах появится еще больше автобусов троллейбусов и трамваев. В связи с этим вырастет количество новых рабочих мест для водителей, каждый из которых должен четко осознавать, что обеспечение безопасности пассажиров является его основной задачей, заключил эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала сентября зона платной парковки распространится на весь Центральный район Северной столицы. В нее войдут еще два муниципальных округа.