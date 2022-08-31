С сентября Центральный район Петербурга станет полностью платным для парковки

С сентября Центральный район Петербурга станет полностью платным для парковки
С сентября Центральный район Петербурга станет полностью платным для парковки. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

С 1 сентября зона платной парковки распространится на весь Центральный район Северной столицы. В нее войдут еще два муниципальных округа.

В дополнение к уже задействованным территориям с осени добавятся МО «Дворцовый округ» и МО «Муниципальный округ 78». Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Отмечается, что после присоединения к зоне платной парковки двух муниципальных округов такими местами для автомобилистов будет покрыт весь Центральный район. На пресс-конференции ТАСС временно исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту Валентин Енокаев рассказал, что к концу 2022 года платные парковки полностью займут и Адмиралтейский район.

В 2023 году платные парковки появятся в Василеостровском и Петроградском районах. Предполагается, что в следующем году все четыре центральных района Санкт-Петербурга войдут в платную зону.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полный тариф платной парковки в центре Петербурга оплачивают только 15% автомобилистов. Основная часть горожан, пользующихся платной парковкой — это те, кто оформил себе разрешение.

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