Петербуржцам объяснили, что делать, если в доме не греют батареи

Петербуржцам объяснили, что делать, если в доме не греют батареи. Фото: Pxhere

Петербуржцам объяснили, что делать, если в доме не греют батареи. Фото: Pxhere

С началом отопительного сезона в некоторых квартирах батареи все равно остаются холодными. Специалист объяснила с чем это связано и рассказала, куда можно обратиться для решения проблемы.

По словам юриста Натальи Михеевой, самая частая причина отсутствия тепла в батареях, — это попавший туда воздух, который можно спустить как самостоятельно, так и вызвав специалиста. О том, куда нужно обращаться, эксперт рассказала в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Михеева отметила, что жителям квартир нужно проверить, открыты ли краны на батареях, чтобы управляющая организация смогла промыть систему. Управляющая организация, ко всему прочему, имеет право осмотреть общедомовое имущество. Если жители откажутся, может быть подано обращение в суд. Также организация в праве пригласить юриста и попросить денег.

При проблемах с трубами можно оставить заявку в аварийно-диспетчерскую службу, заключила специалист.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в результате подготовки к отопительному сезону в Петербурге завершены гидравлические испытания тепловых сетей. Специалисты устранили 24 дефекта.