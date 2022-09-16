Юрист предположил, что работникам «Адмиралтейские верфи» наконец-то выплатят зарплату

Юрист предположил, что работникам &#171;Адмиралтейские верфи&#187; наконец-то выплатят зарплату
Юрист предположил, что работникам "Адмиралтейские верфи" наконец-то выплатят зарплату. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Более 100 сотрудников завода «Адмиралтейские верфи» в Петербурге устроили забастовку из-за зарплаты, которую им не могут выплатить вот уже три месяца. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией.

В настоящий момент руководитель ведомства инициировал проверку по факту недовольства сотрудников завода «Адмиралтейские верфи». Петербургские следователи изучат обстоятельства бунта и примут соответствующее решение. «МК в Питере» поговорили с юристом Марком Лукьяновым с вопросом, насколько быстро получится устранить неприятную ситуацию.

Специалист отметил, что переживать за зарплату рабочих не стоит, так как, если к этой проблеме подключился Александр Бастрыкин, то она будет решена быстро, эффективно и без обращения в суд. Все деньги сотрудникам выплатят.

Юрист больше заметил, что здесь нужно опасться, скорее, за руководство предприятия.

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