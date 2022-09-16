Пулково получил предупреждение от ФАС из-за жалоб авиакомпании «Победа»

Федеральная антимонопольная служба России вынесла предупреждение главному оператору петербургского аэропорта Пулково — компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Предупреждение последовало после жалобы авиакомпании «Победа» на невозможность проводить техническое обслуживание в воздушной гавани. Об этом сообщает пресс-служба ФАС РФ.

Отмечается, что представители перевозчика много раз обращались к оператору с просьбой предоставить доступ к объектам инфраструктуры для наземного обслуживания самолетов, но ответа так и не получили.

Подчеркивается, что по расчетам авиакомпании, обслуживание самолетов дочерней компанией выходит намного дешевле действующих тарифов оператора. В общей сложности разница составила 40-50%.

Был сделан вывод, что Пулково злоупотребляет своим положением, в связи с чем ФАС выдали предупреждение о необходимости рассмотреть заявки «Победы» до 3 октября текущего года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что самолет авиакомпании «Россия», летевший из Сургута, при посадке в петербургском аэропорту Пулково сбил лисицу.