Сбитая лиса в Пулково стала пятым инцидентом с самолетами авиакомпании «Россия» с начала лета

Самолет авиакомпании «Россия», летевший из Сургута, при посадке в петербургском аэропорту Пулково сбил лисицу. Под шасси животное погибло, больше никто не пострадал.

Это не первый инцидент, связанный с самолетами «России», за последние месяцы. Обо всех случаях рассказала «Мойка78».

17 августа самолет перевозчика «Россия», вылетевший из Петербурга в Екатеринбург, был вынужден вернуться в Пулково из-за проблем с механизацией крыла. По данным сервиса FlightRadar24, самолет сначала сделал несколько кругов над Ладожским озером, а после полетел обратно. На Урал пассажиры улетели на резервном борте.

Через два дня, 19 августа, самолет «России» вылетел из Пулково в Сыктывкар, но вскоре также вернулся в Северную столицу. Авиакомпания объяснила, что воздушное судно развернули из-за сработавшего в кабине пилотов датчика. Пассажирам пришлось лететь на резервном борте.

Месяцем ранее, 10 июля, инцидент случился с самолетом Superjet 100. Он летел из Москвы в Актау, но был вынужден вернуться в российскую столицу из-за сработавшего датчика. Возвращение судна было зафиксировано сервисом FlightRadar24. Предположительно, датчик сработал из-за неполадок с топливом.

20 июня помехой для посадки самолета «России» стали суслики-перебежчики. Лайнер летел из Петербурга, и при посадке в аэропорту Самары пилотам пришлось идти на второй круг. Причиной стала миграция сусликов через взлетно-посадочную полосу. Животных вовремя заметил диспетчер, который и попросил командиров судна сделать дополнительный круг. Посадка прошла в штатном режиме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бортпроводников авиакомпании «Россия» начали отстранять от полетов из-за долгов.