Выяснилось, какие ошибки допустили ученые, устанавливая пути передачи коронавируса

На протяжении двух лет пандемии коронавирусной инфекции ученые только сейчас начали понимать, как на самом деле распространяется вирус. Из-за прежних ошибок по всему миру скончалось множество граждан. Оказалось, что не все меры, на которые делался упор, спасали от инфекции.
Как сообщает издание «MK.RU» со ссылкой на расследование ученых в Британском медицинском журнале, до сегодняшнего дня многие вещи, связанные с пандемией делались неправильно. Специалисты выяснили, что SARS-CoV-2 передается не капельным путем, а воздушно-капельным.
Так, известный терапевт Алексей Водовозов объяснил, что диаметр выделения вирусных частиц в окружающее пространство при воздушно-капельном составляет всего 5 мкм, а при капельном — от 5 и выше. Также при капельном пути частицы вируса могут оставаться на поверхностях и даже жить на них какое-то время.
На основании ошибочных заключении эпидемиологи разрабатывали меры профилактики передачи инфекции, которые включали постоянное мытье рук и обработку их антисептиками, а также очистку поверхностей и соблюдение дистанции.
Однако выяснилось, что меры по снижению передачи инфекции воздушно-капельным путем несколько отличается. В частности они ориентированы на улучшение качества воздуха в помещениях. Пути передачи инфекций воздушно-капельным путем можно сократить, если периодически проводить вентиляцию и фильтрацию воздуха, переводить сотрудников на удаленный формат работы, вводить дистанционное обучение, ношение масок в помещении (но не обычных, а респираторов). Эти меры также были введены, и как раз на них нужно было обратить особе внимание.
Интересно, что всемирная организация здравоохранения более двух лет игнорировала, а иногда и отрицала передачу SARS-CoV-2 воздушно-капельным путем, даже несмотря на имеющиеся данные.
Подчеркивается, что на воздушно-капельный путь передачи вируса указывает множество данных, среди которых передача на большие расстояния, бессимптомная и предсимптомная передача, большее распространение в помещении и другие.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге развернули дополнительные инфекционные койки для детей с коронавирусом.