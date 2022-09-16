Выяснилось, какие ошибки допустили ученые, устанавливая пути передачи коронавируса

Выяснилось, какие ошибки допустили ученые, устанавливая пути передачи коронавируса
Выяснилось, какие ошибки допустили ученые, устанавливая пути передачи коронавируса. Фото: Pxhere

На протяжении двух лет пандемии коронавирусной инфекции ученые только сейчас начали понимать, как на самом деле распространяется вирус. Из-за прежних ошибок по всему миру скончалось множество граждан. Оказалось, что не все меры, на которые делался упор, спасали от инфекции.

Как сообщает издание «MK.RU» со ссылкой на расследование ученых в Британском медицинском журнале, до сегодняшнего дня многие вещи, связанные с пандемией делались неправильно. Специалисты выяснили, что SARS-CoV-2 передается не капельным путем, а воздушно-капельным.

Так, известный терапевт Алексей Водовозов объяснил, что диаметр выделения вирусных частиц в окружающее пространство при воздушно-капельном составляет всего 5 мкм, а при капельном — от 5 и выше. Также при капельном пути частицы вируса могут оставаться на поверхностях и даже жить на них какое-то время.

На основании ошибочных заключении эпидемиологи разрабатывали меры профилактики передачи инфекции, которые включали постоянное мытье рук и обработку их антисептиками, а также очистку поверхностей и соблюдение дистанции.

Специалисты выяснили, что SARS-CoV-2 передается не капельным путем, а воздушно-капельным. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Однако выяснилось, что меры по снижению передачи инфекции воздушно-капельным путем несколько отличается. В частности они ориентированы на улучшение качества воздуха в помещениях. Пути передачи инфекций воздушно-капельным путем можно сократить, если периодически проводить вентиляцию и фильтрацию воздуха, переводить сотрудников на удаленный формат работы, вводить дистанционное обучение, ношение масок в помещении (но не обычных, а респираторов). Эти меры также были введены, и как раз на них нужно было обратить особе внимание.

Интересно, что всемирная организация здравоохранения более двух лет игнорировала, а иногда и отрицала передачу SARS-CoV-2 воздушно-капельным путем, даже несмотря на имеющиеся данные.

Подчеркивается, что на воздушно-капельный путь передачи вируса указывает множество данных, среди которых передача на большие расстояния, бессимптомная и предсимптомная передача, большее распространение в помещении и другие.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге развернули дополнительные инфекционные койки для детей с коронавирусом.

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