В Петербурге увеличили количество коек для детей с коронавирусом

В Петербурге развернули дополнительные инфекционные койки для детей с коронавирусом.

Количество коек увеличили в Детской городской клинической больнице №5 имени Филатова. Дополнительно открыто 62 койки, куда будут госпитализировать юных пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил петербургский комитет по здравоохранению.

Всего развернуто 358 детских коронавирусных коек. Из них свободно более 22%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге выявили 3 623 новых заболевших коронавирусом. Госпитализированы 281 человек, выздоровели – 4 046, умерли – 18. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 703 997 местных жителей, вылечились — 1 639 610 человек, а общее число жертв достигло 34 957.