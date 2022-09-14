В Петербурге выявили 3 623 новых заболевших коронавирусом

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 3 623 новых случая коронавируса.

Госпитализированы 281 человек, выздоровели – 4 046, умерли – 18. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 703 997 местных жителей, вылечились — 1 639 610 человек, а общее число жертв достигло 34 957. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 8 610 человек. На третьем месте оказалась Самарская область — 1 777 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что каждый шестой петербуржец выступил за ужесточение ковид-ограничений.