Каждый шестой петербуржец выступил за ужесточение ковид-ограничений

Каждый шестой житель Петербурга поддерживает идею усилить меры по борьбе с коронавирусом.

Рост заболеваемости коронавирусом в российских регионах заставил вспомнить о масочном режиме, социальной дистанции, ограничениях в общественных местах и прочил антиковидных мерах.

Опрос SuperJob показал, что на ужесточение мер по борьбе с инфекцией больше всего согласны жители Воронежа и Москвы — по 22%. В Перми и Омске за возвращение ограничений выступает каждый пятый, а в Петербурге и Нижнем Новгороде — каждый шестой.

«В обязательном порядке делать прививки. Как в советское время от оспы. Никого не спрашивали. Иначе не поборем!», — заявил один из участников опроса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за сутки коронавирусом заразились почти 53 тысячи россиян.