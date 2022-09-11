Каждый шестой петербуржец выступил за ужесточение ковид-ограничений

Каждый шестой петербуржец выступил за ужесточение ковид-ограничений
Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Каждый шестой житель Петербурга поддерживает идею усилить меры по борьбе с коронавирусом.

Рост заболеваемости коронавирусом в российских регионах заставил вспомнить о масочном режиме, социальной дистанции, ограничениях в общественных местах и прочил антиковидных мерах.

Опрос SuperJob показал, что на ужесточение мер по борьбе с инфекцией больше всего согласны жители Воронежа и Москвы — по 22%. В Перми и Омске за возвращение ограничений выступает каждый пятый, а в Петербурге и Нижнем Новгороде — каждый шестой.

«В обязательном порядке делать прививки. Как в советское время от оспы. Никого не спрашивали. Иначе не поборем!», — заявил один из участников опроса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за сутки коронавирусом заразились почти 53 тысячи россиян.

коронавирусные ограничения меры по борьбе с коронавирусом новости СПб опрос ужесточение ограничений усиление мер


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Крестный ход частично перекроет центр Петербурга 12 сентября
Фура снесла автобусную остановку и потеряла груз на Мурманском шоссе
Российские ученые создали первую в РФ вакцину от ротавируса
Каждый шестой петербуржец выступил за ужесточение ковид-ограничений
Первые 10 дней сентября в Петербурге стали самыми холодными с 1885 года
Квартиры в новостройках Петербурга начали продавать с большими скидками
«Ауди» сбила мотоцикл с подростком под Киришами
Пенсионер на мопеде насмерть разбился в ДТП на «Сортавале»