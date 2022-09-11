За сутки коронавирусом заразились почти 53 тысячи россиян

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 52 829 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 20 066 610. Об этом стало известно сегодня, 11 сентября.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 2 185 человек, скончались 86 заболевших жителя страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 385 348 граждан. Накануне выздоровели 37 288 человек. Общее количество выздоровлений достигло 19 061 006.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 6 856 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 920 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, на какой стадии находится разработка назальной вакцины от COVID-19 в Петербурге.