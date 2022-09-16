Петербургские школы из-за COVID-19 и ОРВИ перевели на уделенное обучение 21 класс

В Петербурге из-за большого количества заражения детей коронавирусом 8 школах ввели удаленное обучение.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по образованию, занимаются из дома учащиеся из 21 класса образовательных учреждений.

Отмечается, что в детской больнице № 5 им. Филатова с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее госпитализировано уже свыше 270 ребят. На этой неделе там развернули 62 дополнительные койки для маленьких пациентов с коронавирусом. К середине сентября в детских ковидных стационарах Петербурга открыто 358 коек, из которых свободны более 22% .

В 2021 году до конца сентября в из-за заболевших школьников в Северной столице отправили учиться дистанционно более 100 классов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на протяжении 2 лет пандемии коронавирусной инфекции ученые только сейчас начали понимать, как на самом деле распространяется вирус. Выяснилось, что SARS-CoV-2 передается не капельным путем, а воздушно-капельным, в связи с этим ряд мер, на которые делался упор, не могли защитить от заражения.