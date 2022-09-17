Девушку, совратившую школьницу в Петербурге, заключили под стражу до 14 ноября

Девушку, совратившую школьницу в Петербурге, заключили под стражу до 14 ноября. Фото: Unsplash

Девушку, совратившую школьницу в Петербурге, заключили под стражу до 14 ноября. Фото: Unsplash

В Санкт-Петербурге 18-летняя уроженка Самары отправилась под стражу за совращение семиклассницы. Девушку оперативно задержали и выбрали ей меру пресечения.

Судьбу гражданки решал Красносельский районный суд, который поддержал ходатайство следствия. Было решено отправить девушку под стражу до 14 ноября. Процесс проходил в закрытом режиме. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По поводу произошедшего к правоохранителям обратилась директор школы. Женщина рассказала, что с 14-летней ученицей в период с 31 июля по 15 сентября вступал в интимную близость совершеннолетняя девушка. По словам самой девочки, она живет в четырехкомнатной квартире с еще 9 людьми, среди которых и ее «подруга».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после задержания девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».