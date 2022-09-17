В Петербурге заметили Coca-Cola, прибывшую с Украины

В одном из петербургских магазинов заметили напиток Coca-Cola украинского производства. Тут же были иранская и российская газировки, которые продавались в жестяных и пластиковых банках.

О появлении неожиданного напитка Coca-Cola сообщила «Фонтанка». Его продавали у железнодорожной станции Лахта. На этикетке нашли надпись «сделано в Украине». По словам продавца, поставщиком необычных лимонадов выступает местный житель Леня.

По словам работника магазина, мужчине постоянно попадаются иностранные напитки: то финская кола, то ещё какая-то. Отмечается, что Леня приходит раз в неделю.

По информации издания, надпись на бутылке продублировали на молдавском языке. Предполагается, что напитки поступили из Украины в Молдавию, после чего их перенаправили в Россию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американская компания The Coca-Cola Company в марте заявила о решении приостановить свою работу в России.