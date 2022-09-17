В Роспотребнадзоре рассказали, как сейчас спастись от гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре рассказали, как сейчас спастись от гриппа и ОРВИ. Фото: Pxhere

В Роспотребнадзоре рассказали, как сейчас спастись от гриппа и ОРВИ. Фото: Pxhere

С наступлением холодов значительно возрастает риск заразиться инфекциями и простудиться, а не соблюдение элементарных правил может только усугубить ситуацию. К заражениям коронавирусом сейчас активно добавляются сезонные заболевания вроде гриппа и ОРВИ.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что важно помнить о профилактике гриппа и ОРВИ, которая способствует повышению устойчивости организма к заболеваниям. В пресс-службе ведомства перечислили основные рекомендации и объяснили, чего лучше избегать.

При гриппе чаще всего источником является заболевший человек. В передаче инфекции значительную роль играют больные со стертой формой инфекции, которые переносят заболевание , как отметили, специалисты «на ногах». Важно подготовить себя к возможной встречей с вирусом, поэтому эксперты снова и снова напоминают о важности вакцинации.

Как изменить образ жизни

Кроме того, важен режим труда и отдыха. Он должен предусматривать достаточное время для сна, трудовой деятельности, отдыха и приёма пищи.

Следующим немаловажным пунктом значится физическая культура, так как тренировки помогают укрепить иммунитет. Тоже самое с питание, которое должно быть сбалансированным. Подчеркивается, что дефицит белков, жиров, витаминов и микроэлементов приводит к вторичным иммунодефицитным состояниям и благоприятным условиям для инфицирования вирусами гриппа и ОРВИ. Специалисты советуют обратить внимание на темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты, которые содержат антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин.

А вот вредные привычки только ослабляют организм. Более того, они сами становятся причиной многих серьезных заболеваний, оказывают отрицательное воздействие на иммунитет и способствуют возникновению респираторных инфекций. Стресс тоже идет не в плюс. Люди, постоянно испытывающие это ощущение, имеют ослабленный иммунитет, поэтому чаще заболевают.

Меры предосторожности

В Роспотребнадзоре посоветовали, при посещении общественных мест на всякий случай взять с собой медицинскую маску, чтобы если что использовать ее в местах скопления большого количества людей.

Также после каждой поездки в общественном транспорте, по приходу домой, необходимо тщательно вымыть руки. В дороге при себе нужно иметь антибактериальные влажные салфетки или антибактериальный гель. Прикасаться грязными руками к лицу, слизистым оболочкам рта, носа крайне не рекомендуется.

Если недомогание все же пришло, лучше вызвать врача, а не заниматься самолечением. В общественных местах при этом нужно использовать маску.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вакцинироваться от гриппа не территории Санкт-Петербурга можно в 30 мобильных пунктах.