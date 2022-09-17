В Приморском районе двое неизвестных совратили нетрезвую юную девочку

Еще один случай совращения детей был замечен в Петербурге. Полиция обнаружила нетрезвую девочку, которая пояснила, что вступила в половое сношение с двумя неизвестными мужчинами.

Как стало известно Gazeta.SPB, подростка 14-15 лет 15 сентября около 22:25 в компании мужчины увидели прохожие, которые вызвали полицию и сообщили, что неизвестный собирается изнасиловать женщину на набережной Черной речки.

Полиция оперативно прибыла на место и обнаружила нетрезвого ребенка. По словам девочки, она после совместного распития спиртных напитков вступила в половое сношение с двумя неизвестными мужчинами.

Пострадавшую госпитализировали с острым пероральным отравлением этанолом. В состоянии средней тяжести ее доставили в детскую городскую больницу , откуда после оказания медицинской помощи направили на амбулаторное лечение.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге молодая уроженка Самары отправилась под стражу за совращение семиклассницы. Девушку оперативно задержали и выбрали ей меру пресечения.